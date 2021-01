La tragedia nel Ragusano, lutto cittadino a Comiso per la morte di Andrea

Il sindaco di Comiso, Maria Rita Schembari, ha proclamato il lutto cittadino per la tragica scomparsa di Andrea Alabiso, il 14enne vittima di un incidente stradale autonomo avvenuto martedì notte in via Biscari. “La notizia della improvvisa, tragica, scomparsa di Andrea Alabiso – dice il sindaco di Comiso, Maria Rita Schembari – colpisce particolarmente la nostra comunità cittadina, già fortemente provata dall’attuale congiuntura. L’amministrazione comunale tutta si stringe ai familiari, cercando di lenire il dolore senza fine delle famiglie Alabiso ed Elia. Chiunque può dedichi una preghiera, un momento di riflessione, un pensiero a questo giovane virgulto, impegnato nello sport, innamorato della vita, come è giusto e naturale, soprattutto alla sua età”. Tanti i commenti sulla sorte del ragazzino, appassionato di calcio e di moto. “Non ci sono parole…siamo ammutoliti difronte ad un dolore immane. Preghiamo per questa famiglia e per il piccolo Andrea che gli angeli lo accolgano e il manto della Madonna lo avvolga”. Il ragazzino, secondo una prima ricostruzione, ha perso il controllo della sua moto, non è chiaro se a causa della velocità o per distrazione. E dietro di lui, secondo fonti investigative, ci sarebbe stato un familiare che avrebbe assistito alla scena straziante dell’incidente. Non ci sarebbero altri veicoli coinvolti nell’incidente avvenuto intorno alle 20,45, forse una mano potranno darla le immagini delle telecamere di sicurezza della zona ma cambierebbe davvero poco per i familiari, schiantati da una tragedia che segnerà per sempre le loro vite. La Procura di Ragusa ha aperto una inchiesta per fare luce sulle modalità dell’incidente anche se le forze dell’ordine avrebbero le idee chiare su quanto accaduto. La caduta è stata piuttosto violenta, che gli ha procurato delle lesioni serie, incompatibili con la morte, infatti sono stati inutili i tentativi dei soccorritori di strapparlo alla morte: il suo cuore ha cessato di battere nello spazio di qualche minuto.

