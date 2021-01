è accaduto a comiso

Andrea Alabiso, 14 anni, di Comiso, amava lo sport. Era appassionato di calcio ed in sella alla sua moto ha trascorso gli ultimi istanti della sua vita. Per cause che sono al vaglio dei carabinieri, il ragazzino mentre percorreva via Biscari, in prossimità del campo sportivo Fair Play. ha perso il controllo del mezzo, non è chiaro se a causa della velocità o per distrazione, quello che, sembra, certo, è che si sia trattato di un incidente autonomo.



Non ci sarebbero altri veicoli coinvolti nell’incidente avvenuto ieri sera intorno alle 20,45, forse una mano potranno darla le immagini delle telecamere di sicurezza della zona ma cambierebbe davvero poco per i familiari, schiantati da una tragedia che segnerà per sempre le loro vite.

La Procura di Ragusa ha aperto una inchiesta per fare luce sulle modalità dell’incidente anche se le forze dell’ordine avrebbero le idee chiare su quanto accaduto. Si stanno cercando dei testimoni che abbiano visto Andrea nelle fasi precedenti alla sua uscita di strada, evidentemente la caduta è stata piuttosto violenta, che gli ha procurato delle lesioni serie, incompatibili con la morte.

Inutili i tentativi dei soccorritori di trasportarlo al Pronto soccorso, il cuore del ragazzino ha smesso di battere nel volgere di poco tempo. Tante le testimonianze di cordoglio nei confronti della famiglia, gli amici ed i conoscenti del 14enni hanno lasciati un fiume di messaggi sul profilo Instagram di Andrea. “Riposa in pace” scrivono in tanti ma ci sono pure i posti di chi non l’ha mai visto. “Anche se non ti conoscevo, non meritavi questa fine”.

Quella di ieri è stata una giornata drammatica nel Ragusano con ben tre incidenti, l’ultimo dei quali mortale. I primi due sono accaduti sulla strada che collega Scoglitti e Vittoria: in mattinata, un motociclista si è scontrato con due auto e per lui si è reso necessario il trasferimento in ospedale. Nelle ore successive, tre macchine sono rimaste coinvolte in un impatto dai contorni ancora poco chiari.