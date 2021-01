Incidenti nel Ragusano, due scontri in poche ore, feriti in ospedale

05/01/2021

Non si arresta la striscia di incidenti stradali in Sicilia. A Vittoria, in poche ore ne contano due, entrambi sulla ex provinciale 17 tra Vittoria e Scoglitti ma in zone diverse. Nel primo, ad avere la peggio è stato il conducente di una moto, che, per cause, da accertare si è scontrato con due auto. Sulle cause dell’incidente sono al lavoro le forze dell’ordine mentre la vittima è stata trasferita in ospedale e le sue condizioni sono serie. Nel secondo incidente, vi è stata una carambola di auto: tre i mezzi coinvolti ed i conducenti sono stati soccorsi dai medici del personale del 118 giunti sul posto poco dopo l’impatto. A Siracusa, ieri sera, sono deceduti Pietro Calvo, 55 anni, Sebastiano Di Pietro, 60 anni, ed Enzo Buscemi, 81 anni, tutti quanti a bordo di una macchina, una Nissan Primera, finita contro un camion. Nell’impatto sono morti su colpo o qualche istante dopo Calvo e Di Pietro mentre l’anziano è deceduto poco dopo in ospedale, al Di Maria di Avola, dove era stato trasferito dai soccorritori. Le cause della morte sono abbastanza chiare, per cui la Procura di Siracusa non dovrebbe disporre l’autopsia sulle salme, basterebbe solo l’ispezione cadaverica e nelle prossime ore i corpi potrebbero essere restituiti ai familiari per la celebrazione dei funerali. Sulla dinamica dell’incidente sono al lavoro i carabinieri della Compagnia di Noto, al comando del capitano Paolo Perrone, ma dai primi sopralluoghi è emerso un particolare: i segni della frenata della macchina delle tre vittime. Sempre ieri, Veronica Di Maggio, 27 anni, di Trapani, è morta in un incidente sulla strada a scorrimento veloce Marsala-Birgi, nei pressi della rotatoria vicino all’aeroporto “Vincenzo Florio”. In gravi condizioni i suoi due figli, di 2 e 3 anni, trasferiti all’ospedale Civico di Palermo. Meno gravi le condizioni della ragazza (C.R., di 21 anni) che era alla guida dell’auto, una Toyota Yaris, su cui viaggiavano. Pare che la giovane alla guida dell’utilitaria abbia perso il controllo del mezzo, invadendo l’altra corsia e scontrandosi contro un autocarro Volvo guidato da un 43enne. foto fornite da Franco Assenza

foto fornite da Franco Assenza