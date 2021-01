L'incontro

Un cordiale incontro tra il coordinatore regionale Gianfranco Miccichè con il responsabile della provincia di Ragusa, Giancarlo Cugnata, e gli avvocati Marco Greco e Toti Miccoli di Vittoria, si è tenuto a Palermo.

Un piacevole incontro per lo scambio di auguri di fine anno in un rapporto di amicizia che è alla base di ogni rapporto. Ma nello stesso tempo è stata l’occasione per discutere e affrontare le questioni che riguardano le prossime elezioni amministrative al Comune di Vittoria dove Forza Italia sarà presente per dare il proprio contributo affinchè la città possa essere amministrata in maniera oculata.

In Sicilia la consultazione avrebbe riguardato, il 22 e 23 novembre, Vittoria (Rg) e San Biagio Platani (Ag). Il decreto legge del Consiglio a causa dell’emergenza Covid ha fatto slittare le nuove votazioni che dovranno essere convocate dalla Regione entro il 31 marzo 2021.

Le due amministrazioni locali erano state sciolte, per infiltrazioni mafiose, dal Consiglio dei ministri nel 2018.