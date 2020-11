Slittano le elezioni amministrative nei Comuni sciolti per mafia. In Sicilia la consultazione avrebbe riguardato, il 22 e 23 novembre, Vittoria (Rg) e San Biagio Platani (Ag). Il decreto legge del Consiglio dei ministri stabilisce che, a causa dell’emergenza Covid, le nuove votazioni dovranno essere convocate dalla Regione entro il 31 marzo 2021.

Vittoria, che ha oltre 63 mila abitanti, è stata dichiarata zona rossa fino al 10 novembre per l’alta concentrazione di contagiati: allo stato sarebbero circa 520. Il decreto del differimento della tornata elettorale proroga anche la durata delle commissioni straordinarie fino al rinnovo degli organi elettivi.

Nei giorni scorsi appello al rinvio delle elezioni eranoarrivati da deputati diquasi tutte le parti politiche.A Vittoria in particolare che è zona rossa, da giorni è in atto una rnuncia in massa all’ufficio di presidente diseggio che avrebbe comunque mpedito lo svolgimentodella consultazione

Già lo scorso 3 novembre BlogSicilia aveva anticipato che le elezioni comunali a Vittoria non si sarebbero tenute. E non solo per la dichiarazione di zona rossa che è scattata proprio dal 3 novembre e proseguirà almeno fino al 10 novembre con rischi di proroga e comunque consistenti rischi di invalidare le elezioni quali che siano le decisioni che si assumeranno. Erano i vittoriesi pronti a boicottare la tornata elettorale. Non per una forma di protesta (nonostante proprio Vittoria sia uno dei centri delle proteste più forti contro il dpcm e le limitazioni alle attività) ma per vera e propria paura del contagio.

Ma andiamo per ordine nel raccontare un territorio particolare dove si dovrebbe votare per la nomina di sindaco e consiglio comunale il 22 e 23 novembre. Insieme a san Biagio Platani Vittoria non è rientrata nella tornata di amministrative che si è svolta a ottobre in Sicilia. Proprio Vittoria e San Biagio Platani sono comuni sciolti per infiltrazione della criminalità organizzata e per loro i termini di scadenza del periodo di commssariamento non erano maturati ad ottobre. da qui la scelta del voto a novembre.

Ma Vittoria ha subito mostrato un andamento epidemiologico complesso tanto che anche il candidato sindaco 5 stelle è risultato positivo al virus. I contagiati erano già 432 il 30 ottobre scorso e l’epidemia è in crescita con contagi fra la polizia municipale, fra il personale ospedaliero e così via.