Due auto coinvolte

Un incidente stradale è avvenuto nel corso del primo pomeriggio di oggi in via Ernesto Basile, a Palermo. Due sono le persone ferite, trasportate in ospedale. Si tratta dei conducenti delle due auto che si sono scontrate per causa ancora in via di accertamento.

Al momento non si sa in che condizioni siano i due feriti. Una delle due vetture, dopo lo schianto, ha finito la propria corsa ribaltandosi su di un lato. Sul posto i Vigili del Fuoco, Carabinieri e Polizia Municipale per la ricostruzione della dinamica dell’incidente.