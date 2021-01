L'incidente a Tre Fontane

Provoca un grave incidente e fugge via ma viene identificato e rintracciato dai Carabinieri. Ora un uomo di 36 anni è nei guai. Il grave incidente stradale è avvenuto nella serata di ieri nella frazione di Tre Fontane nel Comune di Campobello di Mazara (TP) dove un’intera famiglia è rimasta ferita, è stato ricostruito dai Carabinieri che hanno identificato il responsabile. I feriti non sono in pericolo di vita anche se dovranno affrontare una lunga degenza.

Protagonista e autore dello scontro è stato C.F. 36enne Castelvetranese, in atto sottoposto all’obbligo di dimora dopo esser stato arrestato – pochissimi giorni fa – quando a bordo di un’altra auto e sprovvisto di patente non fermandosi all’ALT imposto dai Carabinieri provocava un altro grave incidente coinvolgendo sei auto.

L’uomo, al volante di una Golf, percorrendo a velocità la via Margellina, in violazione della segnaletica stradale che indicava lo stop dopo aver investito e causato il ribaltamento di un’autovettura Fiat Punto intenta a percorrere nel dovuto senso di marcia è fuggito a piedi. Giunti sul posto, i Carabinieri, dopo aver assicurato alle persone coinvolte nel sinistro le dovute cure, hanno avviato le indagini e hanno rintracciato l’uomo dopo poche ore all’interno della sua casa nella Frazione Triscina di Castelvetrano. Il 36enne è stato denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Marsala per reati di fuga del conducente, omissione di soccorso e guida senza patente reiterata nel biennio.