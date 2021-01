Drammatico incidente sulla Palermo Catania. Scontro tra camion e furgone. Il bilancio è di un morto e sei feriti.

La persona deceduta è stata soccorsa dai sanitari del 118 portata in ospedale e qui è morta. Gli altri feriti sono stati portati negli altri ospedali.

L’autostrada tra Altavilla Milicia e Casteldaccia in direzione Palermo è chiusa per consentire le operazioni di soccorso.

Un furgone con alcuni operai stava procedendo in direzione di Palermo quando è finito contro un camion che a causa del maltempo si era fermato in corsia d’emergenza. L’impatto è stato violentissimo.

Uno dei sette passeggeri è morto dopo essere stato trasportato all’ospedale Civico di Palermo. Per lui non c’è stato nulla da fare. Gli altri sei feriti sono stati portati nei vari ospedali palermitani. Non si sa nulla sulle loro condizioni.