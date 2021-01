Intervento della polizia stradale

Gravissimo incidente sulla Palermo Mazara del Vallo. Sono coinvolte due auto. Lo scontro nella zona di Alcamo.

A bordo di una delle vetture c’era una famiglia. E’ morto il conducente. Ci sono quattro feriti tra cui tre bambini. Lo scontro è stato frontale.

Nell’incidente nella Palermo Mazara del Vallo è morto Gabriel Fasie, romeno di 40 anni. Sono rimasti feriti la moglie e i suoi tre figli che viaggiavano con l’uomo sulla Nissan Micra.

Nello scontro è rimasta ferita anche una donna che viaggiava una Peugeot 206 che si è scontrata per cause da accertare con la Nissan Micra guidata da Fasie.

A bordo di una delle vetture c'era una famiglia. Stanno intervento gli agenti della polizia stradale, i sanitari del 118 e i vigili del fuoco.

Sull’autostrada A29 “Palermo-Mazara del Vallo”, a causa di un incidente, il traffico è provvisoriamente bloccato, in direzione Mazara del Vallo, all’altezza dello svincolo di Alcamo est al km 44,900.

Il sinistro, sulle cui cause sono in corso accertamenti, ha coinvolto due veicoli che si sono scontrati frontalmente sulla rampa di svincolo. Nell’impatto una persona ha perso la vita e si segnalano altri feriti a bordo delle due autovetture.

Sul posto sono presenti le squadre Anas per la gestione della viabilità, la Polizia stradale e i Vigili del Fuoco per le operazioni di soccorso e gli accertamenti della dinamica

