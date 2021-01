L'operazione eseguita dall'equipe dell'ospedale Ingrassia di Palermo

Un uomo di 59 anni rimasto ferito nell’incidente sull’autostrada Palermo Catania tra Altavilla Milicia e Casteldaccia di venerdì scorso è stato sottoposto ad un delicato intervento chirurgico all’ospedale Ingrassia di Palermo dall’equipe guidata dal primario Francesco Sciortino per un delicato intervento con tecnica mininvasiva laparoscopica.

Oltre a Sciortino hanno preso parte all’intervento anche l’aiuto Giovanni Piazza, l’assistente Miriam Vitrano, l’anestesista Stefano Bellanca e i ferristi Maria Sortizza e Samantha La Sala.

Nel corso dell’intervento chirurgico è stato curato con successo un ampio trauma intestinale che il paziente si è provocato nel violento scontro tra un furgone con a bordo sette operai e un tir che si trovava fermo nella corsia di emergenza. Il bilancio dell’incidente è stato pesante: è morto un uomo di 55 anni di Borgetto e sei operai sono rimasti feriti.

“Durante l’intervento – spiega il primario Francesco Sciortino – è stata suturata la lacerazione del duodeno e è stata ricostruita la continuità intestinale con un bypass gastrico ed è stata drenata la via biliare principale”. Il paziente è stato sottoposto anche un intervento chirurgico alla gamba dall’equipe diretta dal primario Ferdinando Granata e dai medici Francesco Ferrante e Antonio Torres. La prognosi per il paziente e riservata e resta ricoverato in rianimazione.