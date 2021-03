in contrada san demetrio, a carlentini

Incidente mortale nella tarda serata di ieri in contrada San Demetrio

A perdere la vita un 35enne che a bordo della sua auto si è scontrato con altri due mezzi

L’uomo, di Catania, si stava recando a Lentini per consegnare del sushi

E’ morto a seguito di un incidente stradale avvenuto nella tarda serata di ieri in contrada San Demetrio, a Carlentini, nel Siracusano, Sergio Puglisi, 35 anni, catanese. L’uomo, secondo una prima ricostruzione, era a bordo della sua auto, una Fiat 600, ed avrebbe dovuto consegnare del sushi a dei clienti di Lentini, quando, per cause al vaglio delle forze dell’ordine, si è scontrato con una macchina, una Bmw, ma nella carambola è finito un terzo mezzo, una Toyota Yaris.

Morto su colpo

Per il 35enne non c’è stato nulla da fare, è deceduto poco dopo l’impatto ed a nulla sono serviti i tentativi dei soccorritori di tenerlo aggrappato alla vita. E’ stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco per estrarre il corpo della vittima dalla lamiere del veicolo, che si era trasformato in una carcassa. Sono rimasti feriti anche un uomo ed una donna, quest’ultima a bordo della Toyota, che sono stati trasportati al Pronto soccorso dell’ospedale di Lentini ma le loro condizioni non desterebbero preoccupazioni da parte dei medici.

L’inchiesta

La Procura di Siracusa ha aperto un’inchiesta per omicidio stradale, per cui sono stati posti sotto sequestro i mezzi coinvolti nell’incidente mentre i carabinieri avvieranno gli accertamenti, insieme alla Polizia municipale, per provare a comprendere non solo la dinamica esatta dello scontro ma le responsabilità dei conducenti. Come spesso capita in queste drammatiche circostanze, la velocità e la distrazione potrebbero aver giocato un ruolo determinante nello schianto in contrada San Demetrio.

