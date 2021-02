Terribile incidente dagli esiti mortali nel pomeriggio lungo l’autostrada A 29 Mazara del Vallo – Palermo in direzione del capoluogo isolano.

P.S, di 49 anni, è morto in un incidente sulla Palermo Mazara del Vallo tra Montelepre e Terrasini in direzione del capoluogo isolano. Per causa ancora da accertare due furgoni sono entrati in contatto fra di loro. Nell’impatto ha perso la vita l’operaio di Trapani.

Fra le persone che viaggiavano sui due mezzi ci sono anche tre feriti e uno è stato trasportato, in codice rosso, all’ospedale di Villa Sofia a Palermo. Sono intervenuti i sanitari del 118 e i vigili del fuoco. I rilievi per accertare le responsabilità sono eseguiti dalla polizia stradale. Sul luogo ci sono anche i dipendenti dell’Anas per mettere in sicurezza l’area dell’incidente.

Lo scontro di oggi allunga la sequenza di morti sulle strada siciliane. Appena una decina di giorni fa un aòltro incidente mortale era avvenuto a Marsala. A perdere la vita in quel caso era stato Nicola Titone di appena 46 anni. Lo scontro tra la moto e un furgone è avvenuto in zona Ventrischi.

La moto che guidava Titone si è scontrata con un furgone di una ditta di spedizioni nell’incrocio tra Ventrischi e Sant’Anna. L’uomo ha sbattuto violentemente la faccia, e le sue condizioni sono apparse subito gravi.

Risale, invece, al 7 febbraio scorso l’ultima vittima della strada in città a Palermo. Una vera tragedia costata la vita ad una ragazza di appena 16 anni. Andrea Romanasu, residente ad Altavilla Milicia, è morta in un incidente stradale avvenuto nei pressi del centro commerciale Forum in via Pecoraino.

La ragazza viaggiava su una Fiat Cinquecento blu metallizzata, guidata da un altro giovane. L’auto ha urtato più volte il guardrail e Romanasu è stata sbalzata fuori dall’abitacolo finendo sull’asfalto.