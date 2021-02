Incidente mortale a Marsala, la vittima un uomo di 46 anni

Meteo Sicilia, ancora freddo ma si va verso un miglioramento, venti da nord in attenuazione

Ancora condizioni meteo variabili ma in rapido miglioramento quelle previste per domani in Sicilia. Massime in aumento, molto freddo di notte e al primo mattino, venti tesi da Nord in attenuazione. Un miglioramento che continuerà nei prossimi giorni con un graduale aumento delle temperature.

