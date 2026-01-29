Una misteriosa sparatoria si è verificata la scorsa notte a Carlentini, nel Siracusano. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, alcuni colpi di pistola sono stati esplosi contro una macchina, una Fiat Panda, con a bordo una giovane coppia di Lentini che aveva preso a noleggio il veicolo.

Giovane ferita alla mandibola

Ad avere la peggio è stata la ragazza che è stata colpita all’altezza della mandibola, per cui si è reso necessario il trasferimento all’ospedale Umberto I di Siracusa. Sulla vicenda è stata aperta un’inchiesta da parte dei magistrati della Procura di Siracusa e sulla scorta delle prime informazioni raccolte dai carabinieri, la coppia stava per rientrare a casa dopo una serata trascorsa al cinema.

La ricostruzione

Si trovavano in via del Mare, quando sarebbero stati affiancati da un altro veicolo, dal cui finestrino sarebbero stati esplosi i colpi di pistola, ancora da quantificare dagli inquirenti, e poco dopo gli spari quel veicolo si sarebbe allontanato. Le indagini dei carabinieri sono focalizzate sulle modalità esatte dell’agguato, sull’identificazione dei responsabili e sul movente.

Gli interrogatori

Sarebbero state già sentite le vittime ed altre persone legate ai giovani, entrambi 25enni: scandagliando il loro passato non emergerebbero lati oscuri, i ragazzi apparterebbero a famiglie conosciute e del tutto estranee a contesti criminali. Non si esclude che il vero obiettivo degli autori dell’agguato fosse un altro, forse avrebbero confuso l’auto, fatalmente dello stesso modello di quella dei giovani.