indagine della polizia di noto

La polizia di Noto ha denunciato per truffa un giovane di 19 anni di origini campane

La vittima è la moglie del titolare di una tabaccheria che avrebbe versato 3 mila euro al giovane

Il truffatore si era spacciato per un tecnico della Lottomatica

Gli agenti del commissariato di polizia di Noto hanno denunciato un 19enne campano accusato di una truffa di 3 mila euro ai danni della moglie del titolare di una tabaccheria di Noto.

La vicenda

Secondo quanto emerso nell’indagine, coordinata dal dirigente di polizia, Paolo Arena, la vittima, una donna di 46 anni, sarebbe stata contattata al telefono da una persona, identificata poi nel giovane indagato, che si era spacciato in un tecnico della Lottomatica. Avrebbe spiegato alla 46enne che c’era un problema tecnico sul suo terminale, per cui sarebbe stato necessario un intervento da remoto per la sua risoluzione.

Il bonifico

Il finto tecnico avrebbe chiesto alla donna di effettuare delle ricariche, 3 in tutto, per una somma complessiva di 2949 euro, per verificare se il servizio avesse ripreso a funzionare. Per trarla in inganno, il truffatore avrebbe inviato con un sms al telefonino della donna un codice di sicurezza, allo scopo di rendere veritiera quella prova. La vittima, infatti, avrebbe effettuato tre pagamenti sulla carta postepay ed a quel punto il tecnico è sparito.

Le indagini

Gli accertamenti della squadra investigativa del Commissariato, hanno permesso di risalire all’intestatario della carta postepay presso cui era stato effettuato il versamento. Gli agenti hanno bloccato i conti connessi alla carta e, successivamente, hanno sequestrato la cifra per poterla poi restituirla alla vittima.

Il precedente

Nei giorni scorsi, gli stessi agenti del commissariato di Noto hanno denunciato per truffa una donna di 47 anni, residente a Napoli. Nella ricostruzione della polizia, la vittima è un uomo di 54 anni, di Noto, che avrebbe voluto acquistare un cane, un barboncino per regalarlo alla figlia in occasione del Natale ed avrebbe contattato l’indagata in quanto la stessa aveva pubblicato su Internet un annuncio per la vendita di un cucciolo di quella razza al prezzo di 700 euro. Dopo il pagamento, la donna è sparita ma è stata rintracciata dalla polizia che l’ha denunciata.