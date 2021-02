la vittima è di rosolini, il truffatore è campano

Scoperto dalla polizia un uomo di 35 anni, campano, autore di una truffa ai danni di un rosolinese

La vittima ha versato una parte dei soldi per l’acquisto di una macchina fotografica mai arrivata

La polizia è risalita all’autore grazie alle tracce del bonifico

Il responsabile ha compiuto raggiri simili in altre parti d’Italia

Gli agenti del commissariato di polizia di Noto hanno denunciato per truffa un uomo di 35 anni, campano, autore di un raggiro ai danni di un 58enne di Rosolini.

Offerta su Internet

Secondo quanto svelato dalle forze dell’ordine, la vittima, che si è presentata il mese scorso dagli inquirenti per segnalare di essere stata gabbata, avrebbe acquistato al prezzo di 600 euro una macchina fotografica della Sony. La merce era postata su una bacheca di un famoso social network e visto il prezzo, ritenuto allettante, il 58enne, aveva deciso di possederla.

L’accordo tra le parti

Raggiunto l’accordo, l’acquirente si sarebbe impegnato a pagare una prima parte dell’importo dopo aver avuto la verifica della spedizione della merce, il resto alla consegna.

La truffa

Secondo quanto ricostruito dagli agenti del commissariato di polizia di Noto, al comando del dirigente Paolo Arena, il 58enne, nella serata del 10 gennaio, si sarebbe accorto ” che il venditore aveva postato un annuncio di vendita della stessa fotocamera”. Per cui, ” chieste spiegazioni, il truffatore tergiversava e la vittima sollecitava la spedizione del plico . Nei giorni a seguire, la persona offesa veniva pure bannata sul social in modo da non consentirgli più la possibilità di interloquire” spiegano dal commissariato di polizia di Noto.

Le tracce del bonifico

Gli accertamenti effettuati sull’utenza cellulare e sull’intestatario del conto presso cui la vittima aveva effettuato il bonifico, con l’acquisizione della documentazione, consentivano di risalire all’identità dell’autore della truffa, indicato dalla polizia come un uomo “con precedenti specifici in tema di truffe in varie parti del territorio nazionale”.