bloccato dalla polizia di siracusa

Gli agenti delle Volanti di Siracusa hanno denunciato per truffa telematica un uomo responsabile di un raggiro ai danni di un siracusano che, dopo aver acquistato online un escavatore, non avrebbe mai ricevuto il mezzo. Dopo aver incassato il denaro, il venditore, che asseriva di essere del Nord Italia, è sparito, per cui la vittima ha deciso di presentarsi al palazzo della Questura di Siracusa per sporgere denuncia.

Dalle indagini condotte dal personale delle Volanti, al comando del dirigente Francesco Bandiera, il truffatore, temendo di finire nei guai, avrebbe ideato una scusa per scagionarsi, affermando alle forze dell’ordine, dopo averlo identificato, che qualcuno avrebbe clonato la sua utenza telefonica, organizzando quella truffa a sua insaputa.

” Si faceva luce su una vicenda che vedeva il venditore del mezzo d’opera cercare di coprire la truffa, nei confronti del suo acquirente, architettando un ingegnoso piano finalizzato – spiegano dalla Questura di Siracusa – a confondere gli investigatori simulando che ignoti avevano attivato, a sua insaputa, l’utenza telefonica con la quale aveva perpetrato la truffa e denunciando il tutto presso un ufficio di polizia della sua regione”

Lo stratagemma, però, è stato scoperto dagli agenti di polizia che, grazie alla verifica dei tabulati telefonici, avrebbero dimostrato che l’utenza telefonica, con la quale il presunto truffatore ha intrattenuto rapporti con la vittima, sarebbe nella disponibilità dell’indagato “e che era stata attivata coscientemente allo scopo di commettere il reato; pertanto, il finto venditore è stato denunciato per sostituzione di persona e truffa online” dicono gli agenti di polizia.