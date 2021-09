L’incidente mortale di via Messina Montagne, la fidanzata della vittima senza pace: “Mi manca tutto di te”

Redazione di

25/09/2021

La fidanzata Lucia non riesce a darsi pace: “Mi mancheranno i tuoi messaggi, mi mancherà tutto di te vita mia” scrive su facebook postando il messaggio con gli screenshot dei messaggi d’amore che riceveva sul cellulare. È l’ultima dichiarazione d’amore che la ragazza pronuncia nei confronti del boyfriend Salvatore Serio, 17 anni, una vita spezzata dopo l’ennesimo incidente mortale che ha insanguinato le strade di Palermo. Sasà, come era chiamato affettuosamente da tutti, è morto oggi all’ospedale Villa Sofia dove era ricoverato da ieri in seguito ad un incidente avuto a bordo del suo scooter in via Messina Montagne a Palermo. Il ragazzo, residente a Villabate, viaggiava su un Piaggio Zip che si è scontrato frontalmente con una Nissan Note guidata da un uomo di 43 anni. Gli amici: “Un ragazzo solare, la vita è ingiusta” I social si sono riempiti di messaggi indirizzati alla vittima, soprattutto di amici con cui ogni giorno il 17enne condivideva la sua vita: “Voglio ricordarti così, un ragazzo sorridente, solare – scrive Valentina Lazzara -. Non ci sono parole per descrivere tutto ciò, la vita è davvero ingiusta. Continuerai a splendere, ma ora potrai farlo più in alto. Riposa in pace Sasà”. “Mi sembra soltanto un brutto incubo – aggiunge Giulia Mangione -. Condoglianze alla famiglia Serio… Tvb riposa in pace piccolo angelo”. “Mi sono svegliato – scrive Leonardo Collica – e ho sentito questa brutta notizia. Eri un bravo ragazzo, ricordo ancora quella provata al raduno. Ma come si fa a morire così a questa età.. riposa in pace”. E poi la bacheca del ragazzo inondata di messaggi tra cui ne spicca uno, quello di Piero Alfano: “Che il cielo ti accolga, mi dispiace davvero tanto non poterti più vedere, un ragazzo così educato, alla mano, sorridente, ancora un bambino. Te ne sei andato presto che la terra ti sia lieve piccolo angelo, non ci sono parole”. Le indagini Le indagini sono condotte dalla sezione infortunistica della polizia municipale di Palermo. I mezzi sono stati sequestrati. Secondo una prima ricostruzione i due veicoli coinvolti si sono scontrati frontalmente vicino a un distributore di benzina. I due ragazzi sono stati sbalzati dalla sella del ciclomotore finendo sull’asfalto. Serio è stato portato prima al Buccheri la Ferla e poi trasferito al Trauma center di Villa Sofia. I medici sono intervenuti d’urgenza ma il cuore del diciassettenne, a causa delle delicate lesioni vascolari riportate, si è spento definitivamente mentre si trovava in sala operatoria. Videosorveglianza al vaglio Secondo quanto trapela i caschi bianchi stanno procedendo alla visione della registrazioni di alcune telecamere di videosorveglianza per potere fugare ogni dubbio sulla ricostruzione dello scontro. Al momento il quadro non appare cristallino. Pare comunque che uno dei due veicoli abbia invaso la corsia opposta. Un errore di manovra, una distrazione o cos’altro? Proprio per questo si ritengono determinanti le immagini della videosorveglianza.

