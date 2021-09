I rilievi della polizia municipale

E’ morto in ospedale a Villa Sofia Salvatore Serio, il ragazzo di 17 anni che ieri ha avuto un incidente in via Messina Montagne a Palermo. Il ragazzo di Villabate viaggiava su uno scooter, un Piaggio Zip, che si è scontrato frontalmente con una Nissan Note guidata da un uomo di 43 anni.

Il ferito in gravi condizioni è stato trasportato d’urgenza al Trauma Center in codice rosso, ma qui è morto.

L’incidente è accaduto attorno alle 21.45 di ieri, all’altezza del distributore di Benzina Ip. Le indagini sono condotte dalla sezione infortunistica della polizia municipale di Palermo. I mezzi sono stati sequestrati.

Secondo una prima ricostruzione i due mezzi coinvolti – lo scooter e una Nissan Note guidata da un 43enne (R.G. le iniziali) – si sono scontrati frontalmente vicino a un distributore di benzina. I due ragazzi sono stati sbalzati dalla sella del ciclomotore finendo sull’asfalto. Serio è stato portato prima al Buccheri la Ferla e poi trasferito al Trauma center di Villa Sofia. I medici sono intervenuti d’urgenza ma il cuore del diciassettenne, a causa delle delicate lesioni vascolari riportate, si è spento definitivamente mentre si trovava in sala operatoria.

L’amico del diciassettenne, il quindicenne R.A., è stato invece soccorso e portato all’ospedale Policlinico: le sue condizioni non destrerebbero preoccupazioni. La polizia municipale ha eseguito i rilievi stradali nel tentativo di ricostruire la dinamica e stabilire eventuali responsabilità di una delle parti. Al vaglio anche le riprese di alcune telecamere di sicurezza installate nella zona e che potrebbero aver ripreso la scena, fornendo un supporto alle indagini dell’Infortunistica. Richiesti alcol e drug test per i conducenti dei due mezzi.

Incidente mortale in via Belgio

Si tratta del secondo morto sulle strade di Palermo nel giro di pochi giorni. Nel pomeriggio di mercoledì, 22 settembre, ha infatti perso la vita Antonio Campagna, 62 anni, vittima di un incidente accaduto in via Belgio.

Il sinistro è avvenuto all’altezza dello svincolo dell’autostrada per Mazara; l’uomo viaggiava a bordo del suo ciclomotore Xenta e si è scontrato con un tir Renault Trucks. Per lui non c’è stato nulla da fare, i sanitari hanno potuto solo constatarne il decesso.

Ieri l’incidente mortale a Santa Flavia

Ieri l’incidente sulla statale 113 “Settentrionale Sicula”, all’altezza di Santa Flavia. Nello scontro frontale tra un’auto ed un camion ha avuto la peggio un uomo di 35 anni, alla guida dell’auto. Si tratta di Antonino Palazzotto, residente a Bagheria. I vigili del fuoco, in seguito al tremendo impatto, hanno estratto il corpo senza vita dal mezzo.

“Ancora non ci posso credere che mi e arrivata questa bruttissima notizia. Eri un cliente d’oro, mi mancherai veramente carissimo amico mio: veglia sempre su tua moglie e specialmente sui tuoi gioielli. Un abbraccio amico mio”. E’ soltanto uno dei tantissimi messaggi sui social dedicati ad Antonino Palazzotto, l’uomo di 35 anni che ieri pomeriggio ha perso la vita in un terribile incidente stradale sulla strada statale 113, nella zona di Santa Flavia.

Incidente in viale Regione Siciliana

Attorno alle 3 di notte di ieri, 24 settembre, infine, un altro incidente è avvenuto nel capoluogo. In quel caso, ad essere coinvolta era la Lancia Ypsilon di un giovane di 22 anni, attualmente ricoverato a Villa Sofia. Il ragazzo, P.R., ha perso il controllo del mezzo mentre si trovava a poche decine di metri dal semaforo di via Perpignano.

L’auto è finita contro la struttura in metallo e un albero dell’aiuola che separa le corsie di viale Regione Siciliana. Il giovane conducente, estratto dalle lamiere, era stato inizialmente trasportato, in codice rosso, al Pronto soccorso dell’Ospedale Civico di Palermo. Successivo il trasferimento a Villa Sofia, dove il giovane ha subito l’asportazione parziale della milza. La prognosi resta riservata.