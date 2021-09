Allo svincolo di via Belgio

Tragedia della strada oggi pomeriggio a Palermo. Un incidente mortale è avvenuto sopra il Ponte dello svincolo di via Belgio. Un motociclista, A.C. di 62 anni è morto proprio mentre percorreva lo svincolo che porta verso l’autostrada Palermo – Mazara del Vallo.

Secondo una prima ricostruzione l’uomo si sarebbe scontrato con un camion. Per il motociclista non c’è stato nulla da fare. Il mezzo pesante si è fermato poco più avanti. Sono in corso i rilievi della polizia municipale per ricostruire la dinamica del tragico evento.

I sanitari del 118 hanno solo potuto constatare la morte.

Domenica scorsa un’altra drammatica sequenza in Sicilia

Quello delle tragedie della strada è un triste rituale in Sicilia. Domenica scorsa un altro incidente mortale sulla strada statale 194 ragusana nella zona di Pozzallo. Ha perso la vita A.B., un uomo di 33 anni, che era alla guida di una bicicletta.

Secondo una prima ricostruzione sarebbe stato travolto da un’auto. Sembra che il conducente sia scappato, non prestando soccorso alla vittima.

È successo nei pressi di viale Kennedy.

Il ciclista di 33 anni è morto la notte scorsa, intorno alle 2, in un incidente sulla strada che collega Marina Marza, nel comune di Ispica, a Pozzallo nel Ragusano.

L’uomo è stato travolto da un’auto. Il conducente è dapprima scappato ma si è poi presentato ai carabinieri: si tratta di un tunisino che si trovava alla guida di un’Audi. Dovrà rispondere di omicidio stradale.

Altra auto giù dal viadotto sabato

Un’autovettura che percorreva l’A20 direzione Messina-Palermo è caduta da un viadotto all’altezza dell’abitato di Torregrotta. Il conducente è stato estratto dai vigili del fuoco che sono intervenuti con due squadre. L’uomo è stato trasportato col 118 in ospedale.

Una settimana or sono un’altra vittima

Un incidente mortale si era verificato il 15 settembre alle 18,30 sulla Siracusa-Catania, all’altezza dello svincolo di Priolo. A perdere la vita in quel caso Lorenzo Sciandra, 49 anni, residente a Gravina di Catania, che si trovava a bordo di una macchina, una Fiat 500, alla cui guida c’era una donna di 24 anni, M.D., che non ha riportato gravi conseguenze.