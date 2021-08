È accaduto stanotte all’altezza di Rometta

È di un ferito grave e tre mezzi coinvolti il bilancio di un incidente che si è verificato questa notte nel messinese, lungo l’autostrada A20. Un veicolo autonomamente ha perso il controllo e si è ribaltato al centro della carreggiata, altre due auto che procedevano nella stessa direzione sono state successivamente coinvolte.

Intervenuti due distaccamenti dei vigili del fuoco

L’allarme al centralino dei vigili del fuoco è scattato intorno all’una. Ad intervenire le due squadre del distaccamento di Milazzo e dei volontari di Villafranca Tirrena. Giunti sul posto, in direzione messa all’altezza di Rometta, hanno visto tre veicoli coinvolti.

Arteria in sicurezza

Le operazioni sono state delicate non solo per la presenza di un ferito grave, ma anche perché l’oscurità non aiutava a lavorare in sicurezza con il rischio che altri veicoli potessero essere coinvolti. Dopo aver soccorso i conducenti feriti, affidati al personale sanitario, si è provveduto a mettere in sicurezza le auto coinvolte nel tamponamento. Sul posto è intervenuta anche la polizia stradale di Messina che ha effettuato i rilievi nel tentativo di ricostruire con esattezza la dinamica.

Due gravi precedenti nel giugno scorso

Purtroppo nel messinese di recente si sono verificati altri due gravissimi incidenti, entrambi con esito mortale. Lo scorso 16 giugno, sempre sulla A20, una vettura, che stava trasportando un’imbarcazione, è volata giù da un viadotto poco dopo lo svincolo per Milazzo, all’altezza di Pace del mela, mentre stava viaggiando verso lo Stretto. L’impatto è stato terribile e una delle due persone a bordo è deceduta sul colpo, l’altra è stata estratta viva dalle lamiere dai vigili del fuoco e affidata alle cure del personale medico del 118 dove gli è stato riscontrato un trauma cranico. Pochi giorni prima a perdere la vista, sempre in quest’asse autostradale, una giovane di 29 anni che si chiamava Marika Buttò. Era alla guida di un’auto finita fuori strada. L’automobilista avrebbe perso il controllo della propria autovettura in contrada Moreri, presso la bretella della A20 di Patti, sfondando il guardrail e volando letteralmente fuori dalla strada. L’auto è finita giù dal viadotto.