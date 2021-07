verranno realizzati reti e collettori fognari

Depurazione, a Sciacca e Torregrotta interventi per 10 milioni di euro

Avviate due gare da Maurizio Giugni, Commissario Straordinario Unico per la Depurazione

Gli interventi previsti nelle due località

Il Commissario Straordinario Unico per la Depurazione, Maurizio Giugni, avvia due gare in Sicilia per complessivi dieci milioni di euro. A Sciacca e Torregrotta, agglomerati interessati dalla procedura d’infrazione 2004/2034, per la quale l’Italia paga una sanzione comunitaria dopo la condanna della Corte di Giustizia Europea, gli interventi riguarderanno la realizzazione di reti e collettori fognari per recapitare i reflui ai depuratori.

L’intervento a Sciacca

Vale 7,2 milioni di euro la gara, pubblicata dalla Centrale di Committenza Invitalia, per l’agglomerato di Sciacca: in un tempo stimato di 720 giorni, si prevede la realizzazione di oltre diciotto chilometri di condotte per collegare aree urbane e costiere residenziali saccensi, in cui oggi la rete dinamica risulta assente o non collettata al depuratore, già oggetto di un intervento di adeguamento per arrivare a coprire 47.500 abitanti equivalenti.

L’intervento nel Messinese

Un nuovo sistema di collettamento fognario interesserà alcuni comuni del messinese, trasportando i reflui urbani da Torregrotta e da altri piccoli centri della provincia verso l’impianto di Giammoro, frazione di Pace del Mela: la gara di Invitalia prevede in questo caso un importo di 2,9 milioni (di cui 2,5 soggetti a ribasso) e un tempo di realizzazione di quattordici mesi.

“Maggiore tutela e protezione ambientale”

“La Struttura Commissariale – afferma il Commissario Giugni – prosegue dunque la sua azione in due agglomerati caratterizzati da un bisogno simile, cioè quello di non lasciare scoperte fasce di territorio da un efficiente trattamento delle acque: non vuole dire solo meno sanzioni comunitarie, ma una maggiore tutela e protezione ambientale”.

Il supporto di società e istituzioni pubbliche

La nuova Struttura del Commissario Unico per la Depurazione Maurizio Giugni impegnata su quattro procedure d’infrazione a carico dell’Italia per il mancato trattamento delle acque reflue urbane, si compone di due Subcommissari, Stefano Vaccari e Riccardo Costanza, e si avvale del supporto di società e istituzioni pubbliche (Invitalia, Sogesid, Studiare Sviluppo, UTA, Provveditorati, ENEA) per raggiungere la conformità negli agglomerati sanzionati dall’Ue.