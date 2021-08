I rilievi dei carabinieri della compagnia di Carini

Incidente mortale a Terrasini. Un giovane motociclista è morto nello scontro con una vettura. Sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno accertato la morte e i carabinieri della compagnia di Carini che stanno eseguendo i rilievi per accertare le responsabilità.

Nell’incidente è morto il palermitano Cristopher Alessandro Parisi, 29 anni.

L’incidente è avvenuto nella galleria in direzione verso Città del Mare. Il motociclista per cause in corso di accertamento si è scontrato con un’auto.

L’impatto tra la vittime e l’auto è stato frontale.