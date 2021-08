Schianto all'alba, sulla Torretta Granitola-Mazara del Vallo

Incidente mortale, stamani all’alba, intorno alle ore 6,30, sulla strada provinciale 38 Torretta Granitola-Mazara del Vallo, in provincia di Trapani, nei pressi del Lido Costanza. L’impatto è avvenuto tra un furgone nero Fiat Qubo e un rimorchio-vendemmiatrice trainato da un trattore.

L’impatto in curva

A morire sul colpo è stato il conducente del furgone che, mentre percorreva la provinciale in direzione Mazara del Vallo, dopo un lungo rettilineo, non si sarebbe accorto della curva finendo contro il rimorchio.

La vittima è un anziano

A perdere la vita, secondo le prime indiscrezioni, un anziano marsalese, A. G., di 81 anni. L’uomo è morto a causa delle gravi ferite riportate nello schianto contro il trattore. Sul posto è intervenuta l’ambulanza del 118 che però non ha potuto aiutare l’81enne che era già deceduto. Per lui non c’è stato nulla da fare. Inutili i soccorsi.

Le cause dell’incidente

I rilievi sono stati effettuati dalla polizia municipale. Uno scontro abbastanza violento che non ha lasciato scampo all’anziano conducente del monovolume. Ancora in fase di accertamento la dinamica del sinistro. Sul posto è intervenuta un’ambulanza, la polizia municipale e i vigili del fuoco. Il guidatore del trattore, invece, è stato trasportato in ospedale con un’ambulanza. Per lui nulla di grave.

Sangue sulle strade siciliane

Oltre all’incidente a Torretta Granitola, ancora sangue sulle strade siciliane. Ieri un tragico incidente anche a Palermo, al Foro Umberto I. Un motociclista di 69 anni, Giovanbattista Alioto, è morto ieri mattina davanti a Porta Felice, tra la Cala e il Foro Italico in direzione di Villa Giulia.

L’uomo era a bordo di uno scooter Scarabeo che si è scontrato con un’auto, una Peugeot 208. I due mezzi procedevano nella stessa direzione. Sul posto la Polizia Municipale, i sanitari del 118 che non hanno potuto far altro che accertare il decesso dell’uomo. Sono in corso le indagini per accertare le responsabilità.

(Foto Fb: Vivi Mazara)