Grave incidente stradale sulla Statale 124 tra Siracusa e Floridia. In uno scontro, le cui cause sono al vaglio degli inquirenti, sono rimasti coinvolti una macchina ed un trattore: ad avere la peggio è stato il conducente del mezzo agricolo che è stato trasportato in elisoccorso in ospedale.

Soccorso dei vigili del fuoco

Le prime cure sono state prestate dai vigili del fuoco di Siracusa che si trovavano nella zona per spegnere un incendio scoppiato in una zona di campagna a ridosso del luogo in cui è avvenuto l’incidente.

Incidente mortale a Palermo

Incidente mortale nelle ore scorse a Palermo. La vittima è un giovane di 32 anni Nicoló Acquisto morto questa notte nella zona della Favorita nello scontro fra la sua moto e un’auto.

Acquisto viaggiava a bordo del suo Piaggio Beverly intorno all’una di notte stava percorrendo viale Margherita di Savoia, la lunga discesa che collega il parco della Favorita a Mondello, all’altezza dell’ultimo semaforo prima di raggiungere la borgata marinara, per cause in via di accertamento, ha perso il controllo della moto ed è finito contro una Seat Leon ferma in attesa che scattasse il verde.

Sei vittime in 20 giorni a Palermo

Con questo incidente salgono a sei le vittime sulle strade di Palermo negli ultimi 20 giorni: era da maggio del 2019 che non si avevano così tanti morti in così poco tempo. Lo scorso 20 maggio a morire, in via Duca della Verdura, all’angolo con via Libertà, era stata Gandolfa Ilarda, 44 anni, la catechista investita mentre attraversava la strada.

Morte nel Modicano

Nei giorni scorsi a morire è stato Thomas Frasca, 17 anni, modicano, sè l’ennesima vittima della strada. E’ deceduto sul colpo a seguito dello scontro tra il suo motociclo 125 con un’autovettura, Citroen C 3.