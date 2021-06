Le indagini della sezione infortunistica della polizia municpale

Incidente mortale a Palermo. La vittima è un giovane di 32 anni Nicoló Acquisto morto questa notte nella zona della Favorita nello scontro fra la sua moto e un’auto.

Acquisto viaggiava a bordo del suo Piaggio Beverly intorno all’una di notte stava percorrendo viale Margherita di Savoia, la lunga discesa che collega il parco della Favorita a Mondello, all’altezza dell’ultimo semaforo prima di raggiungere la borgata marinara, per cause in via di accertamento, ha perso il controllo della moto ed è finito contro una Seat Leon ferma in attesa che scattasse il verde.

Impatto violentissimo

L’impatto fra la moto e l’auto ferma è stato violentissimo e Nicoló Acquisto è stato sbalzato ad alcuni metri, è morto sul colpo. Intervenuta la polizia di stato e gli agenti della sezione infortunistica della polizia municipale oltre ai sanitari del 118 e la squadra pronto intervento della ditta Interventa.

Sei vittime in 20 giorni a Palermo

Con l’incidente di questa notte salgono a sei le vittime sulle strade di Palermo negli ultimi 20 giorni: era da maggio del 2019 che non si avevano così tanti morti in così poco tempo. Lo scorso 20 maggio a morire, in via Duca della Verdura, all’angolo con via Libertà, era stata Gandolfa Ilarda, 44 anni, la catechista investita mentre attraversava la strada.

In viale Regione Siciliana, invece, ad inizio maggio, a morire erano state Alessia Bommarito, 22 anni, e Chiara Ziami, 21 anni. Le due amiche inseparabili erano a bordo di una Fiat 500 che si è schiantata contro un mini Van nella carreggiata opposta, nei pressi del Motel Agip: altre due persone sono rimaste gravemente ferite.

Esattamente una settimana fa, in via Ernesto Basile, rimasti uccisi in moto Carmelo Granata e Virginia Calvaruso, i due fidanzati di Misilmeri: anche loro a bordo di un Piaggjo Beverly finirono su un’auto e poi sull’asfalto.