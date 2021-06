Intervento dei sanitari del 118

Si dovevano sposare a breve Carmelo Granata, 37 anni, e Virginia Calvaruso, 29 i due giovani morti nell’incidente stradale in viale Regione Siciliana a Palermo nello scontro tra un’auto e il loro scooter.

Un impatto violentissimo che non ha lasciato scampo ai due giovani. Le vittime viaggiavano su uno scooter Piaggio Beverly che si sarebbe scontrato con una Bmw X3. A perdere la vita Carmelo Granata di 37 anni e una Virginia Calvaruso di 29 anni, prossimi al matrimonio.

Il cordoglio dell’amministrazione di Misilmeri

Una terribile tragedia si è abbattuta sulla nostra comunità. Stamattina in un tragico incidente stradale presso lo svincolo di via Ernesto Basile a Palermo, sono venuti a mancare la misilmerese Virginia Calvaruso di 29 anni e Carmelo Granata di 37, dipendente del nostro servizio rifiuti.

La nostra amministrazione sconvolta da questa notizia, si stringe al dolore delle famiglie Calvaruso e Granata .

Il ricordo degli amici

Stamattina in un tragico incidente stradale presso lo svincolo di via Ernesto Basile a Palermo, sono venuti a mancare la misilmerese Virginia Calvaruso di 29 anni e Carmelo Granata di 37,

I due fidanzati si sarebbero dovuti sposare a breve. sconvolta da questa notizia, mi stringo al dolore delle famiglie Calvaruso e Granata .scusate ma era giusto farlo !da misilmerese e come essere umano! Il Signore vi accolga fra le sue braccia! E dia conforto alle famiglie!

Addio Virginia Calvaruso ti conosco da un vita mi sento a pezzi dopo aver sentito questa brutta notizia amica mia sempre bella solare e molto vivace come ragazza adesso tocca consolare il cuore di tutti hai lasciato un vuoto a tutte le persone che ti conoscevano tutto Misilmeri il tuo paese piange per te che sei volata troppo presto in cielo. Il tuo sogno di sposarti oggi è finito oggi. Non ci posso credere.

L’azienda SteMa si unisce al dolore della famiglia Calvaruso e Granata per la prematura scomparsa di Virginia e fidanzato a seguito dell’incidente stradale avvenuto poche ore fa in viale Regione Siciliana a Palermo .

Non ci sono parole né consolazione per un dolore così grande. Ti conoscevamo da tanti anni. Speldi da lassù insieme al tuo fidanzato.❤

Nessuna parola siamo tutti avvolti dal dolore Solo preghiere per le famiglie Calvaruso e Granata Continuate insieme il vostro cammino Carmelo e Virginia R.i.p.