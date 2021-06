Indagini della polizia municipale

Doppia tragedia della strada oggi in Sicilia

Scontro fra auto e moto in viale Regione siciliana a Palermo

Un’altra vittima lungo l’autostrada Palermo Messina

Incidente mortale in viale Regione Siciliana a Palermo, nello scontro tra un’auto e una moto. L’impatto è avvenuto nelle rampe tra viale Regione Siciliana e via Ernesto Basile.

Un impatto violentissimo. I due motociclisti sono morti sul colpo. Sono intervenuti i sanitari del 118, gli agenti di polizia e i carabinieri.

I rilievi e le vittime

I rilievi sullo scontro sono condotti dagli agenti della polizia municipale. Le vittime viaggiavano su uno scooter Piaggio Beverly che si sarebbe scontrato con una Bmw X3. A perdere la vita Carmelo Granata di 37 anni e una Virginia Calvaruso di 29 anni, prossimi al matrimonio.

Sulle rampe per cause in corso di accertamento sono finite contro una Bmw. I due sono finiti contro un palo. Non c’è stato nulla da fare.

Il cordoglio dell’amministrazione di Misilmeri

Una terribile tragedia si è abbattuta sulla nostra comunità.

Stamattina in un tragico incidente stradale presso lo svincolo di via Ernesto Basile a Palermo, sono venuti a mancare la misilmerese Virginia Calvaruso di 29 anni e Carmelo Granata di 37, dipendente del nostro servizio rifiuti.

I due fidanzati si sarebbero dovuti sposare a breve.

La nostra amministrazione sconvolta da questa notizia, si stringe al dolore delle famiglie Calvaruso e Granata .

Non si tratta del primo scontro mortale della giornata nell’isola. Una giovane di 29 anni è morta in un incidente lungo la Palermo Messina. La giovane, che si chiamava Marika Buttò era alla guida di un’auto finita fuori strada.

L’automobilista per cause ancora in corso di accertamento, avrebbe perso il controllo della propria autovettura in Contrada Moreri, presso la bretella della A20 di Patti, sfondando il guardrail e volando letteralmente fuori dalla strada. L’auto è finita giù dal viadotto.

La vittima

Molto conosciuta nel territorio pattese, Marika lavorava in un noto bar di Patti Marina e stava probabilmente rientrando a casa dopo il turno serale.

Intervenuti sul posto per i rilievi gli uomini della polizia stradale, guidati dal comandante Massimiliano Fiasconaro, oltre ovviamente ai sanitari del 118 e ai vigili del fuoco.