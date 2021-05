A Buseto Palizzolo

Incidente stradale a Buseto Palizzolo fa una vittima

a Buseto Palizzolo fa una vittima Muore un 59enne dopo lo scontro tra due auto

La moglie grave in ospedale, stavano andando a vaccinarsi

Giuseppe D’Angelo, alcamese di 59 anni, è morto in un incidente stradale avvenuto ieri sera sulla S.S. 187 all’altezza di Castellammare del golfo poco dopo le 20. L’uomo, in compagnia della moglie, stava andando a vaccinarsi nell’hub di Buseto Palizzolo.

Indagini dei Carabinieri

La donna è ricoverata in prognosi riservata all’ospedale Sant’Antonio Abate di Trapani. Lo scontro frontale con un’altra autovettura è stato fatale per l’uomo che è morto sul colpo. Illesi i passeggeri dell’altra autovettura. Indagano i carabinieri della compagnia di Alcamo.

Essesima tragedia nel trapanese

Il 22 maggio un altro schianto mortale nel trapanese. Un giovane è morto in un incidente stradale sulla statale che collega Mazara del Vallo a Campobello di Mazara. La vittima stava percorrendo la strada con un ciclomotore, quando è stato travolto da un’auto che proveniva in direzione opposta e stava effettuando un sorpasso. Sono intervenuti gli agenti della polizia municipale di Mazara del Vallo e i carabinieri. Il giovane deceduto non è stato ancora identificato. Il corpo della vittima è stato trasferito all’obitorio. Il conducente dell’auto e un’altra persona che si trovava a bordo, invece, sono stati trasferiti all’ospedale Abele Ajello di Mazara del Vallo.