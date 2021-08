Intervento dei sanitari del 118 e della polizia municipale

Un motociclista di 69 anni Giovanbattista Alioto è morto questa mattina in un incidente mortale tra la Cala e Foro Umberto a Palermo in direzione di Villa Giulia. Sono intervenuti gli agenti della polizia municipale e gli agenti della polizia di Stato.

Sono in corso le indagini per accertare le responsabilità. Il traffico nella zona di via Crispi è bloccato.

La vittima sarebbe un uomo di 69 anni è morto davanti a Porta Felice. L’uomo era a bordo di uno scooter Scarabeo che si è scontrato con un’auto, una Peugeot 208. I due mezzi procedevano nella stessa direzione.

Il traffico in zona è completamente paralizzato, sia in direzione via Lincoln che in direzione porto.



Sul posto la Polizia Municipale, i sanitari del 118 che non hanno potuto far altro che accertare il decesso dell’uomo.