La denuncia dell'Associazione Comitati Civici Palermo

Villa Giulia è in stato di abbandono. La segnalazione arriva dall’associazione comitati civici di Palermo e dal suo presidente Giovanni Moncada.

“Segnaliamo lo stato di abbandono in cui versa Villa Giulia, Johann Wolfgang Goethe la definì “il più meraviglioso angolo della terra” -scrivono dall’Associazione Comitati Civici Palermo – I prati sono brulli, evidentemente a causa delle mancate innaffiature, i vialetti ricoperti da foglie secche, le vasche delle fontane, compresa quella del Genio di Palermo, totalmente prive di acqua. L’unica vasca funzionante sembra una verde palude, su cui galleggia tanta spazzatura. Gli alberi non sembrano potati, vista la presenza di fogliame secco penzolante.

Chiediamo per quali motivi succeda questo e di chi sia la responsabilità, visto che il fenomeno lo abbiamo constatato anche in altri giardini cittadini, che appaiono privi di qualsiasi cura.

Non è accettabile che un parte così importante della città venga trascurata, togliendo ai cittadini la possibilità di beneficiare degli effetti salutari del verde, soprattutto in un periodo storico difficile come quello che stiamo vivendo.

