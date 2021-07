Piazza Parlamento a Palermo, i turisti ammirano erbacce la mancata cura del teatro marmoreo (FOTO)

02/07/2021

I tanti turisti che visitano il parlamento più antico d’Europa prima di arrivare all’ingresso del palazzo reale si imbattono nel monumento a Filippo V. E’ quanto vedono non ha proprio nulla di affascinante e bello. E’ quanto ha scritto nero su bianco l’associazione comitati civici di Palermo con il suo presidente Giovanni Moncada. “Siamo ritornati a visitare il Teatro Marmoreo di piazza del Parlamento, una delle mete turistiche più prestigiose di Palermo, e lo abbiamo trovato nuovamente invaso da sterpaglie ed erbacce – scrive nella nota il comitato – Le piccole palme nane che avevamo segnalato già quattro anni fa, perché affondano le radici nei preziosi gradini di marmo, frantumandoli, sono cresciute e fra poco sommergeranno il monumento dedicato a Filippo V°. Il sito sembra abbandonato, nonostante la presenza dei turisti. Abbiamo visto scritte per terra nella piazza, tracce di vernice sull’inferriata che circonda il monumento barocco, i vialetti pieni di foglie secche, le palme non ripulite da tempo, con le grandi foglie penzolanti, in procinto di cadere. Tutto lascia trasparire una mancanza di cure imbarazzante, visto che ci troviamo ai piedi del Palazzo Reale, dove ha la sede il Parlamento Siciliano e dove si trova la Cappella Palatina, giudicata una delle chiese più belle del mondo. Abbiamo avuto modo di constatare che la manutenzione viene effettuata una volta ogni due anni, forse e lo dimostra la copiosa documentazione fotografica in nostro possesso e le numerose segnalazioni tramite e mail inoltrate a codesta Amministrazione. Chiediamo che sul sito venga effettuata la manutenzione ordinaria e che sia restituito il decoro ad un tesoro inestimabile della nostra città”.

