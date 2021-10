Terrore a Partanna Mondello, una frana minaccia le abitazioni, intervento dei vigili del fuoco (FOTO) (VIDEO)

13/10/2021

La forte pioggia ha messo in ginocchio la borgata di Partanna Mondello. Le strade sono trasformate in un fiume di fango. E una frana ha minacciato le abitazioni in via Grotte di Partanna. Il fango scende e arriva in via Omero e via Tolomeo. Tantissime le chiamate alla sala operativa dei vigili del fuoco. Diverse squadre sono impegnate per cercare di soccorrere i residenti rimasti intrappolati nelle auto o nelle abitazioni. I vigili del fuoco stanno intervenendo con le ruspe per liberare la strada invasa dal fango. “Sono arrivato qui – dice il consigliere comunale Ottavio Zacco – I vigili del fuoco sono impegnati nella frana, ma qui dove ci sono le abitazioni invase dall’acqua e dal fango non c’è nessuno. Ho chiesto l’intervento della protezione civile che devono portare le pompe idrovore per liberare le abitazioni. La situazione è drammatica”. Palermo è stata nuovamente investita dal maltempo. La pioggia continua a non dare respiro al capoluogo siciliano, sul quale la Protezione Civile aveva emanato, per la giornata di oggi, un’allerta di colore giallo. E, proprio a seguito delle acque meteoriche, tornano puntualmente i disagi in città e nelle aree limitrofe. Fra quelle maggiormente coinvolte, l’area della SS113, compresa fra Acqua dei Corsari e il comune di Ficarazzi. Vigili del fuoco in azione a Ficarazzi In via Ficarezelli, in direzione di via Messina Marine, il traffico è paralizzato a seguito di un incidente che ha visto coinvolto un camion. L’autocarro si è incastrato nell’entrata fognaria presente sulla sede stradale. Ciò a causa di un tombino che si è sollevata a causa dei quantitativi d’acqua piovuti. Alcune auto sono così rimaste bloccate nel traffico. In azione i vigili del fuoco, per cercare di liberare il mezzo pesante e consentire lo sblocco della circolazione. Allagamenti in diverse zone di Palermo Ma gli allagamenti stanno interessando diverse zone della città, con particolare riguardo alle periferie. Un fiume d’acqua viene segnalato in via Ernesto Basile, all’altezza dell’Università. Livello dell’acqua molto alto anche nella borgata marinara di Mondello, allo Zen e in via Ugo La Malfa. Le piogge hanno invaso inoltre la sede stradale di via Parlavecchio, nei pressi della facoltà di Medicina. Una situazione che provoca difficoltà nella circolazione dei mezzi. Come in via Imera, arteria al momento paralizzata in direzione piazza Indipendenza. Il maltempo non ha risparmiato nemmeno il raccordo autostradale di viale Regione Siciliana, dove si segnalano allagamenti nei pressi del ponte Corleone. L’acqua ha invaso la strada anche in diversi tratti dell’A29 Palermo-Mazara del Vallo. Allagamenti anche in zona Borgo Vecchio, all’angolo fra via Archimede e piazza della Pace. Intanto, la Protezione Civile Regionale ha diffuso un avviso per rischio meteo-idrogeologico e idraulico, valido dalle ore 16.00 di oggi, alle ore 24 di domani, 14 ottobre 2021. Anche per la giornata di domani è previsto su Palermo un livello di allerta gialla. Un grado di attenzione che viene dichiarato arancione invece per diversi territori regionali.

