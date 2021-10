Peggiorano le condizioni meteo, nuovo avviso della protezione civile

Ancora maltempo in Sicilia, protezione civile dirama allerta arancione

Possibili disagi maggiori nel Palermitano, Catanese e Messinese

Nelle altre sei province è indicata allerta gialla

Mari agitati, venti forti e temperature in discesa

Si inaspriscono ulteriormente le condizioni meteo in Sicilia dove sono previste piogge praticamente in tutta l’isola con rovesci temporaleschi fin dal mattino e possibili schiarite pomeridiane nel Palermitano.

La protezione civile regionale ha diramato un avviso per allerta arancione per rischio idrogeologico su parte della Sicilia e sulla Calabria e di allerta gialla sui restanti settori delle due regioni per la giornata di domani, giovedì 14 ottobre.

Allerta arancione in tre province, gialla nelle altre

L’allerta arancione è indicata in tre province che potrebbero avere maggiori disagi dal maltempo in arrivo. Si tratta del Palermitano, Messinese e Catanese. Nelle restanti zone vige l’allerta gialla.

Condizioni meteo avverse

Si legge nell’avviso numero 21286 la persistenza di “precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, locali grandinate, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento. Dalla serata di oggi, 13/10/21,per 24-36h, si prevedono venti da forti a burrasca, dai quadranti nord, con raffiche fino a burrasca forte sui settori ionici. Mareggiate lungo le coste esposte”.

Precipitazioni

Sono previste precipitazioni “Da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su settori centrorientali, con quantitativi cumulati generalmente moderati; da isolate a sparse, localmente anche a carattere di rovescio o temporale, sui restanti settori, con quantitativi cumulati deboli”.

Mari agitati, venti forti

Lo stesso documento diffuso dalla protezione civile siciliana indica la condizione dei mari: da agitato a molto agitato lo Ionio, agitati il Tirreno meridionale settore ovest e lo Stretto di Sicilia, molto mossi i restanti bacini. I venti, invece, saranno forti settentrionali o nord-orientali, fino a burrasca forte.

Temperature in discesa

Valori massimi più freschi e decisamente più autunnali per domani, 14 ottobre. Le temperature oscilleranno tra i 19 gradi di Trapani agli 11 di Enna.