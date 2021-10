Per lunedì 11 ottobre, ancora piogge e temperature in flessione

Condizioni meteo ancora instabili in Sicilia per domenica 10 ottobre

Allerta gialla in Sicilia per le prossime 24 ore

Per domani, 11 ottobre, temperature in flessione

Continua l’instabilità meteo in Sicilia. Sono attese nell’isola condizioni simile a quelle degli ultimi giorni con piogge, possibili temporali e temperature in discesa per domenica 10 e lunedì 11 ottobre.

In particolare, per la giornata del 10 ottobre la protezione civile regionale ha indicato nell’ultimo bollettino diramato – il 21282 – valido fino alla mezzanotte odierna, un avviso di allerta gialla per tutta l’isola.

Indica precipitazioni “Sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Sicilia centro-orientale, con quantitativi cumulati da deboli a moderati; da isolate a sparse, localmente anche a carattere di rovescio o temporale, sui restanti settori, con quantitativi cumulati deboli”.

Quadro Meteo

Al mattino nuvoloso ovunque con precipitazioni nel Palermitano, nel Messinese e Ragusano e possibili rovesci temporaleschi nell’Agrigentino.

Nel pomeriggio previste schiarite con piogge in alcune località del Palermitano e del Messinese, nonché nelle zone interne dell’Agrigentino. Nelle ore serali è previsto un generale miglioramento ma ancora possibili piogge in provincia di Palermo e Messina.

Venti: localmente forti dai quadranti settentrionali. Mari: molto mossi il Tirreno e lo Stretto di Sicilia; dal pomeriggio tendenti a molto mossi i restanti bacini centro-meridionali.

Temperature tendenti al ribasso

Valori massimi non cambiano troppo e si mantengono su canoni autunnali. Massima prevista nel Siracusano, 25 gradi, 24 nel Catanese, temperature più fresche in altre città: 22 nel Palermitano, Agrigentino, Trapanese e Messinese, 20 nel Nisseno, 19 nel Ragusano, 17 nell’Ennese.

Nel resto d’Italia

Al nord, la giornata sarà caratterizzata da un cielo irregolarmente nuvoloso su Piemonte e Lombardia, più sereno sul resto delle regioni. Temperature massime comprese tra 14 e 21 gradi.

Al centro, la giornata sarà contraddistinta da precipitazioni anche forti su Abruzzo e Molise. Sul resto delle regioni il sole sarà prevalente con cielo sereno o al massimo poco nuvoloso.

Nel resto del sud, la giornata trascorrerà con condizioni di spiccata instabilità con rovesci temporaleschi possibili su gran parte delle regioni, ma meno in Campania e sul Gargano. Venti variabili.

Per lunedì 11 ottobre, ancora piogge e temperature in flessione

Il maltempo continua in buona parte della Sicilia anche per l’11 ottobre. Al mattino Piogge sparse nel Trapanese, Palermitano, Messinese, Catanese e zone interne dell’Agrigentino. Nuvoloso nelle altre province. Nel pomeriggio qualche schiarita ma situazione complessivamente simile alla mattinata. In serata tornano a spargersi le precipitazioni.

Venti da moderati a forti; mari da mossi ad agitati.

Temperature in lieve flessione dovrebbero oscillare tra i 24 gradi nel Siracusano ed i 14 nell’Ennese.

Nel nord Italia, la giornata sarà caratterizzata da generali condizioni di bel tempo con il cielo che si presenterà sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni. Venti deboli settentrionali.

Nelle regioni centrali, la giornata sarà contraddistinta dal bel tempo, a parte qualche nube in più su Abruzzo e Molise, per il resto il cielo si presenterà prevalentemente sereno o al massimo poco nuvoloso.

Nel resto del sud, infine, la giornata trascorrerà con la possibilità di qualche pioggia debole in Puglia. Per il resto il cielo sarà poco o parzialmente nuvoloso. Venti forti.