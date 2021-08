Il Meteo in Sicilia, weekend soleggiato ma temperature in discesa – LE PREVISIONI

28/08/2021

Temperature tipicamente estive ma senza troppi eccessi in Sicilia

Giornata soleggiata con possibili precipitazioni di breve portata nel Messinese

Domenica soleggiata in tutta l’isola

Fine settimana con bel tempo, sole, caldo temperature in discesa e, quindi, sempre più nelle medie stagionali. Previsto quindi un weekend tipicamente estivo in Sicilia per le giornate del 28 e 29 agosto.

In particolare, per sabato 28 agosto, cielo sereno o poco nuvolo quasi ovunque. In mattinata possibile qualche rovescio di lieve intensità nel Messinese. Pomeriggio soleggiato.

Venti moderati dai quadranti meridionali, tendenti a ruotare dai quadranti occidentali a partire dalle regioni tirreniche, rinforzando fino a localmente forti. Mari poco mossi quasi ovunque, mossi nel Trapanese.

Massime in flessione

L’avviso della protezione civile regionale 187 non indica alcun’allerta per le ondate di calore e le temperature sono in discesa pur attestandosi su valori standard stagionali. Le tre città prese a campione per questo genere di rilevamenti vedono Catania come città più calda con 35 gradi percepiti, Palermo 34, Messina 33.

Farà caldo anche nel Siracusano con 36 gradi previsti. Valori massimi più miti altrove: 31 gradi previsti nell’Agrigentino e nel Nisseno, 30 nel Ragusano, 29 nel Trapanese, 28 nell’Ennese.

Lontani dunque dai record di qualche settimana fa.

Nel resto d’Italia

Al nord la giornata sarà caratterizzata da un cielo con molte nubi al Nordest e con qualche precipitazione sui rilievi del Triveneto. Sarà più soleggiato sul resto delle regioni.

Nelle regioni centrali, la giornata sarà contraddistinta dall’arrivo di alcune piogge o rovesci dalle Marche al Molise, in Toscana e in Umbria, anche con temporali localmente molto intensi. Più sole altrove.

Nel resto del sud, la giornata trascorrerà con il cielo che si presenterà irregolarmente nuvoloso sulla Puglia e sulle coste tirreniche dove potrebbe piovere. Sul resto delle regioni sarà poco nuvoloso.

Per domenica 29 agosto, giornata soleggiata

Condizioni meteo simile a quelle del giorno precedente e quindi sole e qualche nuvola nella maggior parte delle località dell’isola. Possibili piogge nelle ore pomeridiane nel Catanese.

Venti moderati, mari da quasi calmi a mossi.

Siracusa con 35 gradi previsti è la città più calda. Poi 33 a Catania, 32 a Messina, 31 a Palermo ed Agrigento. Ragusa e Caltanissetta 30, Trapani 28 ed Enna 27.

Nel nord Italia, la giornata sarà caratterizzata da generali condizioni di bel tempo con cielo sereno o poco nuvoloso salvo più nubi sulle Alpi del Triveneto, ma con scarse precipitazioni associate.

Al centro, giornata contraddistinta dal bel tempo prevalente, infatti il cielo si presenterà poco nuvoloso o con locali passaggi di nubi più consistenti. ma innocue. Clima piacevole. Nel resto del sud, infine, la giornata trascorrerà con qualche piovasco mattutino sulle zone montuose poi qui scoppieranno dei temporali nel pomeriggio, possibili anche sulla Puglia.