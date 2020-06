I rilievi della polizia stradale

Gravissimo incidente sull’autostrada Palermo Catania. Una madre di 36 anni con il figlio di 6 anni viaggiavano a bordo di una Fiat Panda.

Per cause in corso di accertamento l’automobilista ha perso il controllo del mezzo ed è andato a finire contro i guard-rail.

I primi ad intervenire hanno pensato che il bilancio potesse essere molto grave. Le condizioni della vettura e i due feriti facevano temere per il peggio.

I sanitari del 118 hanno trasferito i due feriti in ospedale in codice rosso. Non si conoscono ancora le condizioni della mamma e del figlio entrambi di Palermo. La donna è stata portata all’ospedale Civico e il figlio all’ospedale dei Bambini.

L’autostrada è stata chiusa per consentire ai mezzi di soccorso e alla polizia stradale di potere operare.