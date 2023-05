Griffe false, sequestrati 11 mila prodotti in due magazzini alla Noce a Palermo

Ignazio Marchese di

29/05/2023

Capi d’abbigliamento, giocattoli e profumi contraffatti. Sequestrati 11.487 articoli all’interno di due depositi alla Noce a Palermo destinati al rifornimento delle bancarelle che affollano il centro cittadino.

In uno dei magazzini sono state trovate 370 sigarette elettroniche monouso di cui il titolare dell’attività non è stato in grado di esibire la necessaria licenza per la rivendita di prodotti da fumo. L’operazione è stata messa a segno dal comando provinciale della guardia di finanza nel corso dei controlli di contrasto alla contraffazione.

I due magazzini collegati a due attività commerciali esercenti il commercio al dettaglio di prodotti non alimentari, sono stati individuati durante il quotidiano controllo economico del territorio effettuato dalle fiamme gialle per controllare la regolare emissione di scontrini e ricevute fiscali. In entrambi i casi i finanzieri del 2° Nucleo operativo metropolitano del Gruppo Palermo, durante l’esecuzione dei controlli amministrativi, hanno rinvenuto all’interno dei locali un ingente quantitativo di giocattoli e prodotti per l’infanzia riportanti i marchi Disney e Marvel che, per fattezza e qualità, hanno indotto i militari a ipotizzare che si potesse trattare di materiale contraffatto.

Ulteriori attività di ricerca hanno consentito di rinvenire anche capi di abbigliamento e profumi riportanti marchi di alta moda, anche questi presumibilmente contraffatti. Gli stessi esercenti non sono stati in grado di esibire la documentazione di acquisto della merce, risultandone sprovvisti. E’ stato sequestrato tutto il materiale trovato.

Al commerciante trovato in possesso delle sigarette elettroniche e sprovvisto di licenza è stato contestato il reato di “contrabbando di tabacchi lavorati all’estero.