Un grosso albero è caduto la scorsa notte in via Emilia a Palermo. La pianta è finita su quattro auto parcheggiate. Una è stata danneggiata in modo evidente, altre tre solo qualche ammaccatura e qualche graffio.

Sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza la zona e verificato che altri alberi che si trovano nei pressi di quello caduto non siano a rischio crollo. Oggi è previsto un sopralluogo dei tecnici e degli operai comunali.

Sono intervenuti anche gli agenti della polizia municipale per constatare i danni alle vetture.