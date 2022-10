Un grosso masso si è staccato da Capo Zafferano e ha sfondato un’abitazione di un residence. La casa è stata pesantemente danneggiata.

Per fortuna in questi giornate di ottobre le abitazioni della struttura non sono abitate.

Nessuno è rimasto ferito. Sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza la zona.

Nei prossimi giorni sono previsti sopralluoghi in montagna per verificare se vi siano altri massi pericolanti che possono finire sulle abitazioni sottostanti.