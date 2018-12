"Fimis, una vita per l'arte", il premio conferito al giornalista e scrittore Alberto Samonà

Cessione Palermo, un avvocato palermitano dietro l'operazione: lo studio legale non smentisce

Movida Palermo, due denunce, sequestro di attività abusiva e sanzioni per oltre 20.000 euro

12:40

Guardia giurata rapinata in via La Marmora a Palermo, portati via soldi e la pistola