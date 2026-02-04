Giornata difficile per i pendolari siciliani. Un guasto alla rete elettrica nella zona di Bagheria ha ridotto la percorrenza dei treni che dovranno percorrere la tratta su un solo binario.
Dalle 13.30 sono già stati cancellati cinque treni. In attesa della riparazioni ci saranno altri convogli soppressi.
“I tecnici sono già al lavoro per risolvere il problema e consentire di nuovo di utilizzare il doppio binario – dicono da Rfi – Al momento non si conoscono i tempi necessari per riparare il guasto”.
