Disagi per i passeggeri

È partita solo nella notte dopo sette ore di ritardo la nave da Palermo per Livorno della Grimaldi Lines. Un black out a bordo della nave Smeralda ha impedito all’imbarcazione di lasciare il molo alla volta della Toscana.

Un guasto riparato solo attorno alle due di notte. Per i passeggeri tanta sofferenza visto che l’avaria ha lasciato il traghetto senza luce, senza aria condizionata e senz’acqua. Solo alle 23, hanno raccontato alcuni passeggeri, il comandante ha comunicato il guasto. I passeggeri si erano imbarcati attorno alle 18.

“C’è stato un guasto elettrico e ovviamente l’equipaggio non è responsabile di questo – scrive una viaggiatrice – Ma la compagnia si è completamente disinteressata dei passeggeri, bloccati sulla nave senza poter scendere in quanto i ponti dei garage sono bloccati, senza aria condizionata, i servizi igienici non funzionano, la luce nelle cabine non c’è”. “È stato detto – prosegue – che avrebbero offerto uno spuntino, ma solo dopo tre ore (e dopo che in tanti abbiamo pagato al bar) hanno portato bottigliette d’acqua oramai calde”.

Per sfuggire all’afa e trovare ristoro c’è chi ha dormito lasciando aperta la porta della cabina, chi invece ha direttamente messo il materasso su un ponte creando un giaciglio di fortuna. “Siamo in periodo di pandemia, è assurdo”, tuona una passeggera.