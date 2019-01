I carabinieri hanno multato 9 parcheggiatori abusivi a Palermo. Complessivamente sono state elevate sanzioni per 7 mila euro. I parcheggiatori sono stati scovati in piazza Indipendenza, piazza Sant’Oliva, via Pignatelli Aragona, piazza Castello, piazza Venezia, al parcheggio dell’ospedale Ingrassia.

I multati sono tutti palermitani, di età compresa tra i 27 e i 70 anni svolgevano tranquillamente la loro attività a poca distanza da ospedali ed uffici pubblici.

Tre posteggiatori sono stati anche denunciati poiché trovati a svolgere abusivamente l’attività di guardia macchine nonostante fossero già stati sanzionati per la stessa violazione con provvedimento definitivo e due di essi venivano denunciati per aver violato il Daspo urbano già inflitto loro per la durata di 6 mesi.