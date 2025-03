Mezzi danneggiati

Scene di guerriglia fino a tarda notte per le vampe di San Giuseppe. Il bilancio è di diversi mezzi danneggiati dai lanci di pietre e bottiglie. Quattro sono dei vigili del fuoco e uno della Rap. In alcuni casi sono state organizzate vere imboscate per i vigili del fuoco. E’ stato segnalato un incidente stradale nella zona di Brancaccio.

Non appena l’automezzo dei pompieri è arrivato nel luogo segnalato è stato oggetto di un fitto lancio di pietre e bottiglie mettendo a serio rischio le squadre intervenute. Alla fine sono stati 30 gli interventi delle squadre antincendio contro le vampe che sono state accese in diversi quartieri della città.

Adesso sono in corso le indagini da parte di carabinieri e polizia per identificare quanti hanno partecipato ai disordini di ieri soprattutto nella zona dell’ospedale Civico e nella zona di Brancaccio, dello Sperone, al Borgo Vecchio, allo Zen e nella zona di via Spedalieri nella zona di via dei Cantieri.