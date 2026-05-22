Controlli nel comprensorio di Termini Imerese da parte dei carabinieri del reparto territoriale locale, con i militari della sezione operativa e radiomobile, dalle stazioni di Caltavuturo, Cerda, Trabia e Sciara, dalla compagnia di intervento Operativo del 12° Reggimento Carabinieri “Sicilia” e dal Nucleo Cinofili di Palermo-Villagrazia, hanno passato al setaccio persone, veicoli e luoghi pubblici con un dispiegamento di forze che raramente si era visto in questi territori.

Il bilancio dell’operazione è significativo: quasi 150 persone identificate, 67 veicoli controllati e 44 sanzioni al Codice della Strada per un importo complessivo superiore ai 48.000 euro. Numerose le denunce a piede libero e le segnalazioni all’autorità amministrativa scaturite dalle verifiche.

Guida pericolosa e porto d’armi

Sul fronte della sicurezza stradale, gli episodi più gravi riguardano la guida in stato di alterazione. Due conducenti, di 51 e 45 anni, sono stati denunciati per guida in stato di ebbrezza alcolica, con tassi compresi tra 0,8 e 1,5 g/l. Un terzo uomo, di 41 anni, ha rifiutato di sottoporsi all’alcol test, violazione che configura autonoma fattispecie di reato. Un diciottenne è risultato invece positivo ai test antidroga. Per tutti e quattro è scattato il ritiro immediato della patente di guida.

Quattro persone — tre uomini di 49, 36 e 40 anni e un ragazzo di 26 — sono stati deferiti all’autorità giudiziaria per guida senza aver mai conseguito la patente, aggravata dalla recidiva nel biennio. Nel corso delle stesse verifiche, un automobilista di 36 anni è stato trovato con un bastone di legno tipo manganello a bordo della propria vettura: l’oggetto è stato sequestrato penalmente e l’uomo denunciato per porto di armi od oggetti atti ad offendere.

Irregolarità e reati scoperti sul territorio

L’attività di controllo ha portato alla luce una serie di illeciti eterogenei. Un giovane di 19 anni, già destinatario di un Daspo Urbano, è stato denunciato per aver violato le prescrizioni della misura di prevenzione: era stato sorpreso a stazionare in Piazza Duomo a Termini Imerese in compagnia di altri soggetti, comportamento espressamente vietato dal provvedimento a suo carico.

Tre uomini di 24, 50 e 49 anni, nominati custodi giudiziari di veicoli già sottoposti a sequestro, sono stati deferiti per sottrazione di cose sottoposte a sequestro: avevano arbitrariamente spostato i mezzi dal luogo di custodia senza alcuna autorizzazione dell’autorità competente.

Un uomo di 37 anni è stato invece denunciato per falsità materiale e contraffazione: circolava su un autocarro con targhe false, complete di un adesivo contraffatto dello stemma della Repubblica Italiana. Il mezzo è stato sottoposto a fermo amministrativo. Un 64enne è stato bloccato mentre cercava di vendere in strada kit di pronto soccorso contraffatti ed è stato denunciato per ricettazione e commercio di prodotti falsi. Una donna della stessa età risponde infine di furto aggravato di energia elettrica, per aver realizzato un allaccio abusivo alla rete nazionale al fine di alimentare la propria abitazione.

Sostanze stupefacenti

Nell’ambito del contrasto al consumo di droghe, i militari hanno segnalato alla Prefettura di Palermo sedici persone trovate in possesso di modiche quantità di hashish e cocaina destinate all’uso personale. Le segnalazioni, di natura amministrativa, potrebbero comportare sanzioni quali la sospensione della patente e del passaporto.