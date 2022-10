Una nuova trasmissione tutta dedicata al Palermo calcio

Guido Monastra torna in Tv e sul web per commentare l’annata calcistica del Palermo alle prese con il campionato di serie B. E lo fa con i compagni di avventura e giornalisti maggiormente quotati nel panorama regionale in un talk show interamente dedicato alle imprese della squadra rosanero in cui sarà affiancato da Fabrizio Vitale con la partecipazione straordinaria di Salvatore Geraci e la collaborazione di Giuseppe Leone. Lunedì prossimo si comincia con il commento a Palermo Pisa.

Il nuovo programma di Guido Monastra si chiama “Rosaenero Web & Tv”, verrà trasmesso in diretta su blogsicilia e stadionews ogni lunedì alle ore 14 ed é prodotto in collaborazione con Video Regione – Canale 14 (digitale terrestre) dove andrà in onda ogni lunedì alle ore 18.

Al centro del discorso rosanero in questo nuovo format web & tv le conversazioni e i commenti dei tifosi sui social che potranno partecipare alla trasmissione mettendo a confronto le proprie opinioni sull’andamento della squadra di Corini protagonista di un inizio di campionato con più ombre che luci. I commenti postati sui social ed il sentimento dei tifosi rosa saranno oggetto di discussione per Monastra e i suoi ospiti. Prevista la presenza di numerosi ospiti in collegamento e la collaborazione delle redazioni giornalistiche di blogsicilia e stadionews.

Rosanero Web & Tv sul canale 14 alle ore 18,00

La produzione del nuovo format è curata da Siciliaondemand ma si tratta ancora di una scommessa editoriale ambiziosa per Video Regione che ne ha sposato il progetto in coproduzione. Video regione infatti ha inaugurato in questa stagione un palinsesto regionale di livello assoluto con un mix eccezionale tra programmi di informazione e intrattenimento e un cast artistico che non ha pari nel panorama regionale. L’esordio sul canale 14 di Guido Monastra si aggiunge a personalità del calibro di Massimo Minutella, Carlo Kaneba, Sasa Salvaggio e Cristiano Di Stefano mentre il Tg e i programmi di informazione sono diretti dal giornalista Salvatore Cannata.