I carabinieri della Compagnia di Lerca Friddi, con il supporto del Nucleo Cinofili, durante un controllo del territorio per la prevenzione e la repressione dei reati legati agli stupefacenti, hanno arrestato una trentunenne originaria di Palermo per detenzione ai fini di spaccio.

I militari hanno eseguito una perquisizione nell’abitazione della donna. Nello sgabuzzino sono stati trovati trecentocinquanta grammi di marijuana e hashish, un bilancino elettronico di precisione e materiale per il confezionamento.

Sono stati sequestrati anche settecento euro in contanti, ritenuti provento dello spaccio. La donna ha consegnato il materiale spontaneamente durante il controllo.

Il gip di Termini Imerese ha convalidato l’arresto su richiesta della procura, diretta da Angelo Vittorio Antonio Cavallo.