I militari della Compagnia di Lercara Friddi hanno sventato una truffa ai danni di una pensionata di 82 anni. L’operazione, condotta nell’ambito dei controlli del territorio per il contrasto ai reati predatori, si è conclusa con l’arresto di un catanese di 48 anni e la denuncia in stato di libertà di un complice di 50 anni, anch’egli etneo e già noto alle forze dell’ordine. L’arrestato deve rispondere di violazione degli obblighi della sorveglianza speciale e tentata truffa aggravata, reato contestato anche al secondo soggetto.

Il raggiro telefonico e i contanti pronti

I malviventi avevano agganciato telefonicamente la vittima spacciandosi per appartenenti all’Arma dei Carabinieri. Attraverso artifizi e raggiri, i due avevano convinto l’anziana della necessità di consegnare una rilevante somma di denaro. La donna, tratta in inganno, aveva così preparato 5.150 euro in contanti, custoditi in casa e pronti per la riscossione da parte dei complici.

L’intervento della radiomobile e la cattura

L’azione criminale è stata interrotta grazie all’intervento dei Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile. I militari hanno intercettato e bloccato i due uomini nelle immediate adiacenze dell’abitazione della vittima, proprio mentre il reato stava per essere portato a compimento. Dalle verifiche successive è emerso che il 48enne era sottoposto alla misura della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel comune di residenza, emessa dal Tribunale di Catania. A causa della violazione delle prescrizioni, l’uomo è stato condotto presso la Casa Circondariale “Antonino Burrafato” di Termini Imerese. L’Autorità Giudiziaria è stata informata dai militari, che proseguono le indagini per approfondire i contorni della vicenda.

La tutela dei cittadini più anziani

L’operazione si inserisce in una più ampia azione di contrasto ai reati che colpiscono le fasce deboli della popolazione, con particolare riferimento alle truffe in danno degli anziani. I Carabinieri del Comando Provinciale di Palermo effettuano quotidianamente servizi mirati sul territorio, affiancando alla vigilanza un’attività di informazione e sensibilizzazione per prevenire i raggiri commessi da sedicenti operatori delle forze dell’ordine.

I militari della Compagnia di Lercara Friddi hanno sventato una truffa ai danni di una pensionata di 82 anni. L’operazione, condotta nell’ambito dei controlli del territorio per il contrasto ai reati predatori, si è conclusa con l’arresto di un catanese di 48 anni e la denuncia in stato di libertà di un complice di 50 anni, anch’egli etneo e già noto alle forze dell’ordine. L’arrestato deve rispondere di violazione degli obblighi della sorveglianza speciale e tentata truffa aggravata, reato contestato anche al secondo soggetto.