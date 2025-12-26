I carabinieri della compagnia San Lorenzo, con i militati del nucleo cinofili di Palermo Villagrazia e del nucleo radiomobile, hanno arrestato nel quartiere Borgo Nuovo a Palermo un palermitano di 80 anni accusato di detenzione abusiva di armi e munizioni.

Nel corso di una perquisizione in casa dell’uomo già noto alle forze dell’ordine in un armadio della camera da letto è stata trovata una pistola calibro 8 con matricola abrasa e 6 cartucce calibro 7,65 illegalmente detenute.

Il gip ha convalidato l’arresto e disposto i domiciliari. Nel corso dei controlli in città sono stati denunciati nella zona di via Libertà due giovani di 18 e 19 anni per porto abusivo di armi o oggetti atti ad offendere.

Il 18enne è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico con una lama di 11 centimetri mentre il 19enne, è stato trovato in possesso di due tirapugni. Complessivamente sono state identificate 211 persone, controllati 147 veicoli e contestate sanzioni amministrative per violazioni delle norme del codice della strada per 39.000 euro.